Divulgação/Fazenda Futuro 100% vegetal, a Almôndega do Futuro já está disponível no mercado brasileiro

Mais uma opção de carne vegetal chega aos supermercados nesta semana. A foodtech Fazenda Futuro anunciou nesta terça-feira, 17, o lançamento de mais um produto à base de plantas: são as chamadas Almôndegas do Futuro. O alimento é o terceiro item fabricado pela empresa, fundada há oito meses, que se propõe a criar produtos que imitam o cheiro, o gosto e a aparência de carne, mas têm em sua composição apenas ingredientes vegetais.

As almôndegas seguem a mesma proposta do Futuro Burguer e da carne moída vegetal, feitos pela empresa. A composição do produto foi elaborada misturando soja, ervilha e grão de bico, além da beterraba para imitar a cor do sangue.

A Almôndega do Futuro está disponível nos supermercados da rede Pão de Açucar e também serão servidas na rede de comida italiana Spoleto. Ao todo, 351 restaurantes irão servir a carne vegetal em seu menu. Para a divulgação, o Grupo Trigo, holding brasileira que administra empresas alimentícias - incluindo o Spoleto - vai investir R$ 300 mil.

"Queremos chegar cada vez mais longe, criando e fortalecendo parcerias com redes que acreditam no nosso modelo de negócio e estão dispostos a ser um canal de democratização da carne à base de plantas”, destaca Marcos Leta, fundador da Fazenda Futuro.

A Fazenda Futuro foi pioneira em produtos de carne vegetal no mercado brasileiro. Outras empresas olham para esse setor no País, como a Behind the Foods e a Seara, do grupo JBS. A equipe do Link experimentou os alimentos e contou suas impressões.