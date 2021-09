Fazenda Futuro O atum da Fazenda Futuro é composto por soja, ervilha, grão de bico, azeite de oliva, além de rabanete e óleo de microalgas

A Fazenda Futuro, startup brasileira de alimentos à base de plantas, lançou nesta quarta-feira, 8, a sua versão de atum vegetal. Diferente dos outros produtos da marca, o atum é vendido na versão à vácuo, pronto para o consumo — e não congelada, como hambúrgueres e carne. A embalagem de 150 gramas sai por R$ 13 no mercado.

Este é o sétimo lançamento da empresa, que também já possui produtos como linguiça, carne moída e carne de frango, e chega com a proposta de introduzir a Fazenda Futuro no segmento de peixes. Segundo Marcos Leta, fundador da marca, além da entrada em produtos do mar, a possibilidade de trazer uma mercadoria pronta para o consumo também é um passo importante para a empresa no Brasil.

"Nossa missão é mudar a maneira como o mundo come carne e chegou a hora de deixar a pesca obsoleta, oferecendo o primeiro atum de plantas do Brasil para quem ama o peixe. Além disso, o Futuro Atum ainda conta com o ineditismo de ser o primeiro produto não congelado, pronto para consumo, e vendido ao lado dos atuns animais enlatados, um marco na nossa história", afirma Leta.

