Dado Ruvic/Reuters As ações do Twitter aceleram as perdas com as notícias e caíam cerca de 1,4% na tarde desta quinta-feira, 16

O FBI está liderando uma investigação federal sobre o ataque hacker ao Twitter na última quarta-feira, 15, disseram duas fontes familiarizadas com a situação, depois que hackers assumiram o controle de contas pertencentes a Joe Biden, Kim Kardashian e outros no que parecia ser uma fraude envolvendo bitcoin.

Anteriormente, o FBI havia dito: "Estamos cientes do incidente de segurança de hoje envolvendo várias contas do Twitter pertencentes a pessoas de grande importância. As contas parecem ter sido comprometidas para perpetuar uma fraude de criptomoedas".

As ações do Twitter aceleram as perdas com as notícias e caíam cerca de 1,4% na tarde desta quinta-feira, 16.

Ainda na noite do dia 15, o site americano Vice afirmava que hackers teriam subornado os funcionários da empresa para ter acesso aos sistemas internos. A informação veio em uma atualização de uma reportagem que falava sobre como supostas imagens de tela dos sistemas internos do Twitter circulavam entre hackers. O site, porém, não deu mais detalhes sobre o suposto suborno.