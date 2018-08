REUTERS/Edgar Su Uber vendeu suas operações no Sudeste Asiático para rival Grab, em março deste ano

A autoridade regulatória das Filipinas afirmou nesta sexta-feira, 10, que está editando regras para o mercado de transportes compartilhados, depois que a Grab comprou as operações do Uber no Sudeste Asiático. Segundo o órgão do país, algumas medidas são necessárias para lidar com o monópolio da Grab nas Filipinas.

A Comissão de Competição de Filipinas planeja monitorar o Grab com a intenção de melhorar a qualidade do serviço nos próximos 12 meses. Segundo a autoridade regulatória, usuários estão reclamando do aplicativo, alegando, entre outras coisas, preços altos em horários de pico. Entre as novas regras, estão maior transparência fiscal e a necessidade de respostas mais rápidas às reclamações.

A autoridade também prevê que a empresa poderá receber multas individuais de cerca de US$ 37 mil, caso não cumpra as regras. Além disso, uma das punições pode ser o fim do acordo entre o Grab e o Uber.

"Enquanto a Grab operar como um monopólio virtual, as regras asseguram ao público que os níveis de qualidade e preço sejam os mesmos que existiam quando o Grab enfrentava a concorrência da Uber", disse Arsenio Balisacan, presidente da PCC.

De acordo com o chefe da Grab, Brian Cu, a empresa vai cumprir com os compromissos impostos pela autoridade. Ele afirmou também que o Grab vai trabalhar em conjunto com a autoridade anti-truste para criar soluções para a questão.

Fusão. Em março deste ano, o Uber vendeu suas operações no Sudeste Asiático para o rival Grab em troca de ações. A estratégia do Uber é reduzir perdas no mercado global, já adotada na China e na Rússia, e focar em mercados estratégicos. Para analistas, a tática, implementada especialmente após a chegada de Dara Khosrowshahi à empresa, visa preparar o Uber para abrir seu capital na bolsa de valores.