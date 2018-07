REPRODUÇÃO

Um novo trailer do filme Steve Jobs acaba de ser lançado pela Universal Pictures. Nesta nova adaptação para o cinema da vida do fundador da Apple, Michael Fassbender irá fazer o papel principal.

Baseado na biografia de Walter Isaacson sobre o criador do iPhone, o filme vai além da vida profissional do executivo. Dramas pessoais de Jobs, como a complicada relação com sua filha Lisa Brennan-Jobs, também serão abordados.

Steve Jobs foi dirigido por Danny Boyle (Quem Quer Ser Um Milionário?) e tem Seth Rogen como Steve Wozniak e Kate Winslet como Joanna Hoffman, ex-chefe de marketing do Macintosh. Além disso, ainda tem Jeff Daniels e Katherine Waterston no elenco.

O filme estreia nos EUA em 9 de outubro. Confira o trailer abaixo: