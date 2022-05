Apple / Divulgação Lançado em 2019, iPod touch foi a última versão do tocador de música da Apple

Depois de 21 anos no mundo, a Apple irá parar de fabricar e vender novos iPod, anunciou a companhia nesta terça-feira, 10, em comunicado à imprensa. O tocador de música portátil foi responsável por dar um impulso à luta antipirataria na indústria fonográfica e, principalmente, ser a porta de entrada para a era dos smartphones, sendo o precursor do iPhone, nascido em 2007.

O último produto ainda nas lojas era o iPod touch, atualizado pela última vez em 2019. O aparelho trazia chip A10 Fusion (presente no iPhone 7, de 2016), até 256 GB de armazenamento de memória, câmera traseira de 8 MP e tela de 4 polegadas. No Brasil, podia ser encontrado à venda por até R$ 3,1 mil. Por não receber atualizações nem parecer atrativo perto do atual portfólio da Apple, o dispositivo não recebia atenção dos consumidores.

“Música sempre foi parte do centro da Apple, e levar milhões de músicas a usuários da maneira que o iPod fez impactou mais do que a indústria fonográfica — redefiniu como a música é descoberta, ouvida e compartilhada”, declarou em nota Greg Joswiak, vice-presidente sênio de Marketing Mundial na Apple. “Hoje, o espírito do iPod continua. Integramos a nossa experiência musical por toda a linha de produtos, do iPhone ao Apple Watch ao HomePod mini e pelo Mac, iPad e Apple TV. E o (serviço de streaming) Apple Music entrega som de qualidade com auxílio do áudio espacial.”

A Apple afirma que as vendas do iPod touch continuarão enquanto durarem os estoques.