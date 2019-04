REUTERS/Kim Kyung-Hoon A Sony descartou algumas metas de longo prazo

A Sony alertou que terá uma queda do lucro anual maior do que o esperado, e descartou algumas metas de longo prazo, num sinal de desaceleração da área de videogames da empresa diante do fim do ciclo do console PlayStation 4.

A desaceleração acontece após dois anos de lucros recordes. O resultado ressalta as preocupações de que o processo de recuperação da Sony esteja perdendo força – a empresa enfrentou anos de prejuízos com aparelhos eletrônicos, como televisores.

Analistas esperam que a Sony lance um console de nova geração em 2020 para substituir o PlayStation 4, mas a divisão pode enfrentar forte concorrência dos serviços de streaming de jogos anunciados recentemente por Google e Apple.

A empresa japonesa previu que até 2020 terá um lucro de US$ 7,25 bilhões, queda de 9,4% em relação ao ano anterior, e abaixo das expectativa de analistas.

A Sony retirou metas de lucro anual, incluindo um lucro de US$ 1,2 bilhão e US$ 1,5 bilhão em sua divisão de games, citando “mudanças significativas no ambiente operacional”.

Para 2020, a Sony espera que os custos para o desenvolvimento do novo console reduzam o lucro da divisão de jogos para US$ 2,6 bilhões ante os US$ 2,9 bilhões de um ano antes. As vendas do PS4 devem cair 10%, para 16 milhões de unidades.

O negócio de semicondutores, que inclui sensores de imagem, deverá ter lucro de US$ 1,4 bilhão, maior que o ano anterior. Os sensores de imagem da Sony, centrais para a recuperação da companhia, são usados por Apple e outros grandes fabricantes de smartphones.

A Sony permanece otimista em relação à demanda por sensores de imagem de grande porte e sistemas de câmeras com múltiplas lentes para smartphones.