Instagram A possibilidade de publicar conteúdo no desktop será lançada na próxima quinta-feira, 21

O Instagram prepara uma série de novidades a serem divulgadas nesta semana, entre elas a possibilidade de publicar conteúdos pelo desktop — recurso que os usuários da plataforma esperam há anos. A rede social também trabalha em uma ferramenta que permitirá compartilhar a autoria de publicações.

A postagem de conteúdos em computadores estava sendo testada nos últimos meses e, quando o tema veio à tona, em junho deste ano, um porta-voz do Instagram afirmou que a intenção é melhorar a experiência das pessoas que acessam a plataforma de seus computadores. Com o novo recurso, será possível postar fotos e vídeos usando o navegador, opção até então indisponível.

Fundada em 2010, a rede social sempre teve foco em conteúdos produzidos pelo celular e as atualizações para o aplicativo web foram implementadas lentamente. A possibilidade de enviar mensagens diretas pelo navegador só foi disponibilizada em 2020, por exemplo.

Publicação com dois autores

A primeira mudança no pacote de novidades chega no Brasil a partir desta terça-feira, 19, e recebeu o nome “Collab”. Ela permitirá que perfis diferentes dividam a autoria de uma única publicação ou Reels.

Já em teste em outros países, o Collab vai funcionar apenas para duas contas de cada vez, que terão a mesma publicação em ambos os perfis. Caso alguém comente no post, a mensagem irá aparecer para os dois autores, bem como o número de curtidas, que será unificado.

No topo da publicação, será possível ver os dois autores do conteúdo. Assim, será possível que — literalmente — o mesmo post seja visto e receba interações em ambas as contas na rede social.

Para habilitar a função, basta fazer upload de um conteúdo no feed ou criar um Reels e depois selecionar a opção “marcar pessoas” na tela de compartilhamento ao final do processo de publicação. Ao clicar, você poderá convidar alguém para ser co-autor da publicação selecionando “Convide um colaborador”. Só é possível colaborar com um usuário por vez e que a conta convidada precisa aceitar o convite. Assim que o usuário aceitar a solicitação.

Novidades nos Reels e arrecadação de fundos

O Instagram também trabalha em uma nova forma de adicionar arrecadação de fundos para causas sem fins lucrativos em publicações e na permissão de usuários em criar fotos e vídeos no computador, bem como o lançamento de novos efeitos focados em música para o Reels.

A função que permite a arrecadação de fundos em posts deve começar a ser testada nesta quarta-feira, 20, enquanto a possibilidade de publicar conteúdo no desktop será lançada na próxima quinta-feira, 21. Os novos efeitos para o Reels, que incluem adição de efeitos a vídeos no ritmo de uma música e letras dinâmicas em 3D, também devem ser divulgados na quinta.

Outra mudança que a plataforma pode promover é o aumento na duração de stories, passando do limite atual de 30 segundos para o dobro, com vídeos de até 60 segundos. A informação foi publicada pelo site especializado WaBetaInfo, que sugere que o recurso já está em testes na plataforma.