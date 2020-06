Stephen Lam / Reuters Plano de Zuckerberg é vender até US$ 13 bilhões em ações para financiar iniciativa nos próximos anos

Mais de 140 cientistas patrocinados pela Chan Zuckerberg Iniciative (CZI) – organização filantrópica fundada pelo presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, e sua esposa Priscilla Chan – enviaram uma carta a Zuckerberg, no sábado, 6. Nela, eles afirmam que a política negligente da rede social na questão da informação e da linguagem incendiária é contrária à missão proclamada pela CZI de “construir um futuro mais saudável, justo e mais aberto a todos”.

Na lista de signatários estão professores de mais de 60 das principais instituições de pesquisa, como as Universidades Harvard e Stanford e a Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF), e ainda um Prêmio Nobel. “Nós, cientistas, nos dedicamos à busca de caminhos para melhorar o nosso mundo”, diz a carta. “A divulgação da desinformação deliberada e de uma linguagem que, ao contrário, divide as pessoas, é diretamente antiética em relação a este objetivo, e portanto estamos profundamente preocupados com a postura adotada pelo Facebook”, quanto a vigilância do seu conteúdo.

A missiva chama a atenção para uma posição política em particular: a decisão de Zuckerberg de não retirar do ar ou reduzir o alcance de uma publicação de Donald Trump, realizada há duas semanas. “Quando o saque começar, os tiros começam”, escreveu o líder americano no Facebook, em referência aos protestos em todo o país após da morte de George Floyd. Os cientistas argumentam que a mensagem menospreza claramente as normas da companhia contra a incitação à violência. “Por isso, como muitos outros, ficamos estarrecidos ao constatar que o Facebook não obedeceu às suas próprias normas em relação ao presidente Trump”.

Em um comunicado, a CZI declarou: “A Chan Zuckerberg Iniciative é uma organização filantrópica fundada por Priscilla Chan e Mark Zuckerberg distinta do Facebook. Nós temos equipes separadas, escritórios separados, e uma missão separada: construir um futuro mais aberto, mais justo e saudável para todos por meio do nosso trabalho na ciência, educação, e nas questões relacionadas à justiça e à oportunidade. Somos gratos à nossa equipe, aos nossos parceiros e aos beneficiados por bolsas nesta iniciativa e respeitamos o seu direito de expressarem suas opiniões, inclusive quanto à política do Facebook”.

Funcionários e ex-funcionários do Facebook também protestaram contra a referência de Zuckerberg à mensagem sobre “tiros e saques”. O Twitter, rede social concorrente, adotou uma abordagem diferente à mesma mensagem de Trump, acrescentando que ela infringiu suas normas a respeito da glorificação da violência, mas permitiu que permanecesse no site.

Os cientistas que assinaram a carta receberam recursos da CZI ou do Chan Zuckerberg Biohub, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos que expandiu consideravelmente os testes do covid-19 na área da baía de São Francisco e estuda atualmente a disseminação do vírus.

“Não é nossa tarefa dizer a Mark Zuckerberg como dirigir a sua companhia”, afirmou um dos três organizadores da carta, o professor Jason Shepherd, da Universidade de Utah, em uma entrevista ao Washington Post. “Nós quisemos pelo menos manifestar a nossa preocupação com suas missões conflitantes nas quais nós estamos envolvidos”.

“Está na hora de o Facebook se colocar do lado certo da história”, acrescentou outra professora de Harvard, Debora Marks.

O terceiro organizador, Martin Kampmann, professor da UCSF e pesquisador do Chan Zuckerberg Biohub, disse que quando entrou em contato com outros cientistas que têm o respaldo financeiro da CZI na questão da carta, muitos disseram que estavam cogitando tomar uma medida semelhante. “A obra do Biohub no covid-19 é uma força incrível para as populações de alto risco da área da baía”, disse Kampmann. “É uma organização fantástica. Nós só constatamos que muitos destes valores não coincidem com o que está ocorrendo atualmente no Facebook”.

Todos os organizadores da carta receberam financiamento através do programa da CZI de apoio à pesquisa inovadora no campo de doenças neurodegenerativas que não obteria ajuda das fontes tradicionais. Eles nunca falaram com Zuckerberg, mas decidiram dirigir um apelo direto a ele em nome de uma mudança.

A CZI foi fundada em 2015 como empresa de responsabilidade limitada, e destinou US$ 3 bilhões ao objetivo da erradicação de todas as doenças. Ela também se dedica à utilização da tecnologia para procurar solucionar as dificuldades encontradas para melhorar as experiências das crianças no aprendizado e para a reforma do sistema da justiça criminal.

Em uma carta em particular enviada aos funcionários da CZI na quinta-feira, Priscilla Chan, que compartilha o cargo de presidente executiva da CZI com o marido, reconheceu que os funcionários da CZI e beneficiários de bolsas podem perceber certo atrito entre as políticas do Facebook e o seu trabalho para a organização, e prometeu o seu apoio ao movimento Black Lives Matter.

“Eu sei que muitos de vocês também contestam as políticas da Facebook em razão do cargo que exercem neste momento. Também é frustrante vocês sentirem que o seu trabalho está sendo prejudicado por algo sobre o qual vocês não têm controle. É um peso muito difícil de carregar, principalmente agora – e sinto por isso”, escreveu Chan à equipe da CZI. “Embora nós sejamos organizações separadas com valores, missões e equipes diferentes – a realidade é que temos em comum o mesmo líder, e nós não estaríamos onde estamos agora sem o sucesso do Facebook”, prosseguiu Chan.

“Não se trata de uma questão binária – e não se trata de um atrito fácil de superar para muitos de vocês que o se consideram em conflito ...Acredito que nós estamos caminhando para o progresso e uma mudança real na ciência, na educação, na reforma da justiça criminal, habitação, imigração, na nossa comunidade local e além dela. O que estamos fazendo é muito importante. O que vocês estão fazendo é muito importante aqui na CZI - e Mark e eu reconhecemos que temos a sorte de trabalhar nesta missão com vocês”. / Tradução de Anna Capovilla