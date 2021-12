A Addi, fintech colombiana de pagamentos, acaba de receber seu terceiro aporte no ano — R$ 1,1 bilhão — liderado pelo GIC, com participação do fundo do Softbank para a América Latina, Andreessen Horowitz, GGV, Monashees Capital e Union Square Ventures's Opportunity. A empresa, que oferece um serviço de 'compre agora, pague depois' (buy now pay later) para o varejo, acrescenta uma rodada Série C ao caixa e quer abrir as portas em mais uma operação na América Latina.

A rodada vai ser destinada para o desenvolvimento de novos produtos da startup e também vai financiar a entrada no México. Atualmente, Brasil e Colômbia são atendidos pela empresa.

Divulgação/Addi Da esq. para a dir., Santiago Suarez, Danial Vallejo e Elmer Ortega são os fundadores da fintech colombiana Addi

"No início de 2021, estabelecemos a meta de construir a melhor e mais ampla oferta de BNPL como o primeiro passo para mudar a forma como os latino-americanos pagam as suas compras, fazendo com que o comércio digital se desenvolva em toda a região. Este aporte permite escalar nossa plataforma para atender mais empresas e clientes", afirma Santiago Suarez, cofundador e presidente da Addi.

A ideia é oferecer para empresas uma plataforma que permita seus clientes comprarem produtos sem cartão de crédito. Semelhante ao 'crediário' que muitas lojas costumam usar no Brasil, o 'buy now, pay later' se tornou um segmento explorado por fintechs que buscam ser a ponte entre consumidor e varejista.

Segundo a Addi, são mais de mil parceiros utilizando a plataforma da empresa, como Nike, Puma, Apple e Claro. Para iniciar as operações no México, a startup ainda conta com um novo serviço, que permite que parcelas sejam pagas de uma só vez via Pix. Em terras mexicanas, a Addi busca incorporar em seus serviços uma espécie de 'compra com um clique', um sistema automatizado para clientes salvarem dados de pagamento.

A Série C levantada pela Addi é o terceiro aporte na empresa em 2021. Em setembro, a fintech já tinha recebido US$ 75 milhões (cerca de R$ 430 milhões), em uma rodada. Mais cedo, em maio, a Addi já havia captado US$ 65 milhões (R$ 373 milhões) em sua chegada ao Brasil. Ao todo, a empresa somou mais de R$ 1,8 bilhão em aportes no ano de 2021.