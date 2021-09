Apple Dentro do streaming, as atividades vão de caminhada com podcasts de personalidades como Camila Cabello, até séries de playlists exclusivas para treinos

A estrela do evento da Apple desta terça-feira, 14, certamente foi o novo iPhone 13, geração de 2021 do celular da marca. Mas outras novidades também foram apresentadas e uma delas desembarca em breve por aqui: o Fitness+, serviço de assinatura de exercícios da Apple, vai ganhar expansão para 21 países, incluindo o Brasil.

Um ano após o lançamento, o Fitness+ incluiu o País na lista do serviço que disponibiliza em vídeo e áudio diversos tipos de atividades ligadas a saúde e bem estar — tudo é acessado exclusivamente via dispositivos da Apple, como iPhone, iPad e Apple TV. O serviço vai chegar ao Brasil até o final de 2021, segundo a Apple informou ao Estadão.

Dentro da plataforma, as atividades vão de caminhada com podcasts de personalidades como Camila Cabello, até séries de playlists exclusivas para treinos, com a participação direta de cantores do mundo todo (Billie Eilish, Calvin Harris e Jennifer Lopez são alguns). O serviço também passa, claro, pelos exercícios que simulam uma sessão de academia, com dança, musculação, aeróbica e alongamento. Ao todo, são 11 atividades inclusas no app e uma sessão exclusiva para meditação.

Uma das novidades apresentadas no evento é a integração da tela do Apple Watch Series 7 com o aplicativo, projetando a mesma visão de exercícios do relógio na Apple TV, no iPhone ou iPad. A intenção é unir todos os dispositivos em prol da experiência do treino, segundo a Apple.

Por enquanto, porém, o serviço não vai ter conteúdos locais. As aulas e atividades serão importadas da versão americana, com legendas em português, francês, espanhol, alemão e italiano. Segundo a Apple informou ao Estadão, a decisão de manter apenas as legendas foi para tornar o conteúdo o mais "autêntico" possível — uma dublagem, segundo a empresa, poderia causar estranhamento nos usuários. A empresa afirma que preferiu importar conteúdo por considerar que essa seria a forma mais rápida de expandir o serviço — de acordo com a Apple, as restrições impostas pela covid-19 impediram os deslocamentos necessários para criar programação local.

Veja abaixo o que esperar do serviço:

Academia

No pacote do Fitness+ são oferecidas 11 modalidades de treino: HIIT, pilates, caminhada, ioga, força, corrida, remo, dança, bicicleta, core e recuperação com atenção plena. Segundo a Apple, na nova versão do app, serão ao menos 25 novos treinos todas as semanas no streaming.

Ainda, as intensidades das atividades podem ser variadas dos níveis básico ao avançado, assim como a customização de outros elementos como música, tempo e treinador. Todo o ajuste das modalidades é feito pelo filtro de cada sessão, que pode ter duração de 5 a 45 minutos.

Meditação

A Apple também quis incluir uma aba especificamente para meditação, com sessões guiadas e programas de imersão para a prática da atividade. Na novidade, os filtros também funcionam para determinar tempo, estilo da meditação, música e ritmo, além de poder ser assistida ou apenas ouvida, pelo próprio Apple Watch. Alguns dos temas disponíveis são calma, gratidão e gentileza, sempre sob o comando de um dos instrutores da plataforma.

Podcast

Chamado de "Hora de Caminhar", o recurso é uma série de podcasts que traz personalidades para contarem histórias enquanto fazem uma "caminhada". A ideia é que os ouvintes possam caminhar junto com a celebridade. Dividida em episódios de 25 a 40 minutos, a série já estava disponível no Fitness+ desde janeiro deste ano e conta com atletas, cantores, atores e outras celebridades ccompartilhando músicas, experiências e sua vivência com uma vida fitness.

Para a nova versão do app, a empresa trabalha em uma segunda temporada do recurso, com episódios que serão lançados aos poucos no app. Até o momento, estão confirmadas as participações das cantoras Bebe Rexha, Camila Cabello, das atrizes Reba McEntire e Gabrielle Union, da ativista Tarana Burke e do jogador de basquete do Los Angeles Lakers Carmelo Anthony.

A desvantagem do serviço é que ele é todo em inglês. Ao Estadão, a Apple diz que planeja incluir nome relevantes de países diferentes, contando suas histórias nos idiomas locais.

Playlist de famoso

Mais uma aparição de celebridades poderá ser vista dentro do Fitness+ em breve: artistas vão se transformar em Dj's para produzir playlists específicas para atividades físicas. Chamada de "Artista em destaque", a ferramenta é uma aba de listas de bandas e cantores que ditam o ritmo dos exercícios daquela sessão.

Na aba é possível ver, por exemplo, a playlist "HIIT com Calvin Harris", que traz músicas do artista para uma sessão de cardio de alta intensidade. Para um treino de força, o usuário pode escolher escutar uma lista criada somente com músicas da Jennifer Lopez ou Keith Urban. A intenção da empresa é, também, aumentar a lista de episódios desses treinos com mais artistas e já confirmou treinos ao som de Nicki Minaj, Billie Eilish e Imagine Dragons para a atualização do app.

Quando chega no Brasil?

A previsão é que o serviço chegue ao País até dezembro de 2021, pela App Store, loja de aplicativos da Apple. O site da empresa já disponibiliza informações sobre o plano e um pré-cadastro para os interessados no serviço.

Como assinar?

O recurso poderá ser assinado por usuários do Apple One ou à parte e será gratuito por três meses para quem comprar um Apple Watch (todos a partir da versão Series 3 terão o suporte ao streaming) — é necessário ter o relógio inteligente para acessar o app.

Quanto custa?

Embora a empresa não confirme o preço no País, há indicações de que ele custará R$ 16,90 mensais, sem período de fidelidade — a informação não aparece no botão de assinatura ainda, mas já é possível observar o valor na página do serviço.

Quais dispositivos preciso ter?

Segundo a Apple, para acessar o serviço é necessário, obrigatoriamente, possuir um Apple Watch, que será a central de registro de treinos do usuário. Todos os modelos a partir do Series 3 (ainda à venda no Brasil) com watchOS 7.3 ou superior suportam o aplicativo, que está integrado no sistema do relógio pelo iPhone.

Para acompanhar os vídeos, os usuários podem optar pelo iPhone, que tem compatibilidade do modelo 6S em diante e com sistema operacional iOS 14.3 ou posterior. Para iPad, a Apple especificou que estão compatíveis os dispositivos com iPadOS 14.3 ou posterior. Para a Apple TV, é necessário ter, pelo menos, a versão tvOS 14.3.

Entretanto, para ter a versão mais atual do Fitness+ — com o espelhamento de tela do Apple Watch —é preciso ter as atualizações lançadas neste ano pela empresa, ou seja: watchOS 8, iOS 15, iPadOS 15 e Apple TV 4K ou Apple TV HD com tvOS 15.