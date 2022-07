Um foguete da SpaceX explodiu nesta segunda-feira, 11, em um teste solo de lançamento na base da empresa no Texas, Estados Unidos. A atividade estava sendo transmitida ao vivo pelas redes sociais da Nasa, que flagrou o momento em que um dos foguetes de propulsão da Starship, linha de veículos para missões da startup ao espaço, pega fogo. Ninguém ficou ferido.

O teste fazia parte de experimentos para equipar a Starship, que é, hoje, o principal veículo da SpaceX para exploração espacial. No vídeo, é possível ver que a torre pega fogo depois do acionamento dos motores. A atividade não incluía todas as partes tradicionais do foguete, como cápsula de lançamento, e não havia ninguém a bordo.

O problema teria sido no Booster 7, um tipo de motor que é usado no conjunto de propulsão Super Heavy. A SpaceX espera que os dois equipamentos possam acelerar a aprovação da empresa para lançamentos orbitais mais frequentes.

Pelo Twitter, Elon Musk comentou em algumas publicações que mostraram o momento da explosão. “Sim, na verdade não é bom. A equipe está avaliando os danos”, respondeu o bilionário a um usuário.

Yeah, actually not good. Team is assessing damage.

Em outra resposta, Musk explica que foi realizado um teste de partida com 33 motores ligados ao mesmo tempo — o que julga não ter sido a melhor escolha.

“Esse problema em particular, no entanto, era específico para o teste de partida do motor (o Raptor tem uma sequência de partida complexa). No futuro, não faremos um teste de partida giratória com todos os 33 motores de uma só vez”, explica.

That is one of the things we will be doing going forward.

This particular issue, however, was specific to the engine spin start test (Raptor has a complex start sequence).

Going forward, we won’t do a spin start test with all 33 engines at once.