AP Ford fechou parcerias com empresas como Lyft e Domino's Pizza para testar carro autônomo na Flórida

A Ford vai criar uma nova unidade para fabricar seus modelos de carros autônomos. Em um anúncio oficial nesta terça-feira, 24, a montadora disse vai desembolsar US$ 4 bilhões até 2023 na nova unidade, e que está procurando investidores interessados em parcerias para esse serviço.

A nova empresa será liderança por Sherif Marakby, vice-presidente de Veículos Autônomos e Eletrificação da Ford, e ficará no novo campus da companhia, em Corktow. No local, serão feitas as pesquisas sobre carros autônomos, engenharia, integração de sistemas, além de estratégias e desenvolvimento de negócios para a futura frota de carros autônomos da montadora.

A Ford disse ainda que está aberta para receber investimentos de terceiros interessados em ajudar a acelerar o processo de criação do novo veículo da companhia. A expectativa é que os carros sem motorista desenvolvidos pela fabricante estejam à venda até 2021.

Mercado de carros autônomos

Com a estratégia, a Ford tenta copiar movimento semelhante feita pela rival General Motors que anunciou, no fim de maio, que recebeu investimentos de US$ 2,25 bilhões do grupo japonês SoftBank para a sua unidade de carros autônomos.

A novidade também fortalece o posicionamento da Ford na corrida em busca do primeiro carro sem motorista que conta com empresas como a Waymo, pertencente à Alphabet - dona do Google, GM, Uber entre outros.

A Alphabet planeja lançar um serviço de caronas, semelhante ao oferecido pelo Uber, com seus veículos autônomos até o final deste ano, enquanto a GM pretende lançar seus carros ao mercado no ano que vem.