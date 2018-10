Thomas Peter/Reuters Parceria entre Ford e Baidu coloca China entre os países a apostarem no desenvolvimento de carros autônomos

A Ford e a Baidu lançaram nesta quarta-feira, 31, um projeto de dois anos para testar veículos autônomos nas estradas chinesas. Com o feito, as duas empresas passam a fazer parte da corrida global de montadoras e empresas de tecnologia no desenvolvimento de veículos sem motorista.

Em comunicado, as empresas disseram que a parceria une a experiência da Ford em veículos com as habilidades tecnológicas da Baidu, que conhece bem o mercado chinês. Os testes serão feitos em algumas estradas de Pequim até o fim do ano, sendo que possivelmente outras cidades chinesas entrem na lista.

Segundo a Ford e a Baidu, quando atingir o final do período de testes, o projeto alcançará o nível 4 de tecnologia para veículos autônomos, em que o carro opera quase sozinho, mas com interferência humana em algumas situações.

A Baidu, maior site de buscas da China, também está assumindo um papel de liderança em tecnologia de direção autônoma no país. A empresa já tinham anunciado a parceria com a Ford em junho deste ano, para desenvolvimento de serviços conectados, inteligência artificial e marketing digital na China.

A Ford, que está lutando com vendas mais fracas na China, é membro fundador de um comitê consultivo para a plataforma aberta de direção autônoma da Baidu, a Apollo.

A primeira empresa não-chinesa a receber a licença para testes autônomos em Pequim foi a montadora alemã Daimler, em junho. Neste ano, a China já liberou testes de veículos autônomos em Xangai e Pequim para montadoras chinesas, entre elas a SAIC Motors, a startup de veículos elétricos NIO, e a gigante de tecnologia Baidu.