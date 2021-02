Marcelo Gonçalves/Sigmapress Ford fecha parceria com o Google

Após anunciar fechamento de fábricas em vários países, inclusive no Brasil – onde no mês passado a Ford anunciou que deixa de produzir automóveis no País e vai encerrar atividades de suas três fábricas, a última delas no fim do ano –, o grupo norte-americano quer mostrar que ainda está no jogo e anunciou nesta segunda, 1, uma parceria global com o Google. Segundo a montadora, o objetivo é acelerar sua transformação digital e "reinventar a experiência de veículos conectados".

O Google Cloud também será o provedor de nuvem preferencial da companhia, utilizando a experiência global do Google em dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina. A parceria entra em vigor em 2023 e está prevista para durar seis anos. Com isso, futuros modelos da Ford e da Lincoln de todas as faixas de preço usarão o sistema Android, com aplicativos e serviços integrados do Google.

Segundo nota divulgada no início desta tarde, a Ford e o Google vão criar um novo grupo colaborativo, o Team Upshift, para expandir os limites da transformação digital da montadora, gerando experiências personalizadas para o consumidor e oportunidades inovadoras baseadas em dados. Isso pode incluir projetos que vão desde o desenvolvimento de novas experiências de varejo ao comprar um veículo, a criação de novas ofertas de propriedade com base em dados e muito mais, informa a empresa

"Enquanto a Ford promove a transformação mais profunda da nossa história com eletrificação, conectividade e direção autônoma, o Google e a Ford juntos estabelecem uma potência de inovação verdadeiramente capaz de fornecer uma experiência superior para nossos clientes e modernizar nossos negócios", diz Jim Farley, presidente e CEO da Ford.

Como provedor de nuvem preferencial, a partir do final deste ano o Google ajudará a Ford a utilizar as tecnologias de inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de dados do Google Cloud para acelerar a transformação digital da montadora, modernizar as operações e potencializar as tecnologias de veículos conectados com a nuvem, de forma segura e confiável.

Várias montadoras anunciaram nos últimos meses parcerias estratégicas com companhias de tecnologia para darem conta do desenvolvimento de carros elétricos e principalmente os autônomos. Entre essas parcerias estão a da General Motors e Microsoft e da Geely com a Baidu. A Hyundai também pode anunciar em breve parceria com a Apple para desenvolvimento de veículos autônomos.