RR Auction Formulário data de 1973, cerca de três anos antes de Jobs criar a Apple

Um formulário de pedido de emprego de uma única página preenchido por Steve Jobs há mais de quatro décadas, que mostra as aspirações tecnológicas do fundador da Apple, foi vendido por US$ 174 mil em um leilão dos Estados Unidos, mais de três vezes o valor estimado na pré-venda.

Um empresário de internet da Inglaterra deu o lance vencedor, disse na sexta-feira, 16, a casa de leilões RR Auction, com sede em Boston, acrescentando que o comprador pediu para não ter seu nome revelado. Esperava-se que o pedido de emprego de 1973, repleto de erros de ortografia e de pontuação, fosse arrematado por cerca de US$ 50 mil.

O preço de venda alcançado na quinta-feira foi US$ 174,76 mil, disse a casa de leilão.

No formulário, o nome que aparece é “Steven jobs” e endereço é “reed College”, Portland, Oregon, uma faculdade frequentada brevemente pelo fundador da Apple. Ao lado de “Telefone”, Jobs escreveu: “nenhum”.

Sob uma seção intitulada “Habilidades Especiais”, Jobs escreveu “tech ou engenheiro de design. digital. - de Bay próximo a Hewitt-Packard”, em referência à empresa de tecnologia pioneira da Califórnia Hewlett-Packard e a área da Baía de San Francisco.

O documento não indica qual posição ou empresa que o formulário era destinado. Jobs e seu amigo Steve Wozniak fundaram a Apple cerca de três anos depois.

RR Auction disse que o alto preço refletiu a contínua influência de Jobs, que morreu de câncer em 2011 aos 56 anos.

“Há muitos colecionadores que ganharam renda extra nas últimas décadas usando a tecnologia Apple, e esperamos no futuro resultados igualmente fortes de material relacionado”, disse Bobby Livingston, vice-presidente executivo da RR Auction, em comunicado.

Outros destaques do leilão online incluem um manual técnico de um Apple Mac OS X assinado por Jobs em 2001, que foi vendido por US$ 41,8 mil, e um raro recorte de jornal assinado com a imagem de Jobs falando na Apple Developers Conference foi arrematado por US$ 26,95 mil.