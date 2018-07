New York Times

Empresa espera preencher 30 novas posições em vendas, engenharia e outras funções Empresa espera preencher 30 novas posições em vendas, engenharia e outras funções

O presidente-executivo do Foursquare, Dennis Crowley, está deixando sua posição e será sucedido pelo atual diretor de operações, Jeff Glueck.

Leia também:

Uber recebe US$2 biIhões em investimento de empresas chinesas

O Foursquare, que desenvolve aplicativos que ajudam os usuários a encontrar restaurantes e lojas, além de dar “check” neles, também levantou US$ 45 milhões em investimento, disse Glueck em uma publicação do blog Medium.

A rodada de financiamento de série E foi liderada pela Union Square Ventures e teve participação do banco de investimentos Morgan Stanley, e também de investidores anteriores, como DFJ Growth, Andreessen Horowitz e Spark Capital.

A companhia espera que este último financiamento ajude seus planos de preencher 30 novas posições em vendas, engenharia e outras funções, de acordo com a postagem de Glueck.

Em dezembro, o Foursquare planejou uma rodada de financiamento de US$ 20 milhões a US$ 40 milhões com um novo investidor, avaliando a companhia em US$ 250 milhões.

Crowley, que está saindo da posição de presidente-executivo da companhia, se tornará o presidente do Conselho de Administração.

/REUTERS