Fox Clientes do Fox + podem assinar o serviço diretamente pelo aplicativo

Agora é possível assinar o serviço de streaming da Fox no Brasil, o Fox +, sem necessariamente ter um vínculo com uma operadora de celular ou TV paga. A empresa liberou, nesta terça-feira, 28, a assinatura diretamente pelo aplicativo Fox Plus, com assinatura mensal de R$ 35,90.

Com o serviço, é possível assistir a 11 canais pagos da Fox – incluindo o Fox Life, os dois Fox Sports e o National Geographic, entre outras. Além disso, o aplicativo também tem temporadas completas de séries para o usuário assistir quando quiser, como Arquivo X, Os Simpsons e Atlanta.

A partir desta terça, os usuários terão duas opções para assistir os conteúdos do Fox + via aplicativo. Uma delas é acertar a conta da mensalidade diretamente com a Fox, pelo aplicativo no Android e no iOS. A outra segue sendo assinar o serviço por meio das operadoras Claro, NET, Nextel, Oi e TIM, continua valendo também. Com a nova modalidade, a Fox segue os passos da HBO, que liberou há algum tempo a assinatura do seu serviço de streaming, o HBO Go, no Brasil.