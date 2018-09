Toby Melville/Reuters Fox abre mão e venderá participação na Sky para a rival Comcast

A Fox concordou em vender seus 39% de participação na Sky para a rival Comcast. O acordo foi confirmado pelas empresas nesta quarta-feira, 26, e marca o fim do relacionamento da família de Rupert Murdoch com a empresa de televisão a cabo do Reino Unido.

Com a participação da Fox, a Comcast possui oficialmente o controle total da Sky. Assim, a empresa americana passa a ter 53 milhões de clientes no mundo e com um novo foco no mercado europeu.

O presidente da Sky, Jeremy Darroch, aproveitou o anúncio para elogiar o antigo chefe. “Quase 30 anos atrás, Rupert Murdoch assumiu o risco de lançar a Sky e mudou a forma como assistimos televisão para sempre”, disse o executivo. “Agora fechamos um capítulo e abrimos outro”.

Negócio. A Comcast venceu a Fox em um leilão para assumir o controle da Sky, no último sábado, com um preço de oferta de US$ 40 bilhões. Esse valor não incluiu a participação de 39% da Fox, cuja oferta foi avaliada em US$ 15, 31 bilhões.

Logo depois, a Walt Disney, que comprou a Fox em junho por US $ 71,3 bilhões, disse que consentiu com a decisão da Fox. O acordo foi positivo para as ações da Disney que fecharam o dia com alta de 1,48%, sendo negociadas a US$ 115,31 na Bolsa de Valores de Nova York.

O principal reflexo é que o acordo permite que a Disney concentre seus recursos na criação de produtos para o consumidor final, como o serviço de streaming de vídeo que deve ser lançado no final do próximo ano.

Segundo fontes, a venda da participação da Sky e a renúncia das redes esportivas regionais também reduzirão o custo de US$ 71,3 bilhões gastos pela Disney na aquisição de US$ 30 bilhões da Fox.