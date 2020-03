Tyrone Siu/File Photo/Reuters Apesar da volta, a empresa ainda estima queda na receita durante o ano

Terry Gou, fundador da Foxconn, maior parceiro de fabricação da Apple, disse nesta quinta-feira, 12, que a retomada da produção em suas fábricas na China "excedeu as expectativas" após uma parada prolongada devido a um surto de coronavírus que interrompeu as cadeias de suprimentos.

A Foxconn tem a maior parte de sua produção na China, onde muitos de seus fornecedores também estão localizados e, como consequência, foi duramente atingida pelas restrições relacionadas a vírus que prejudicaram a demanda e elevaram as cadeias de suprimentos de fabricantes globalmente.

A empresa sediada em Taiwan, que monta os iPhones da Apple, sofreu em fevereiro sua maior queda mensal na receita em cerca de sete anos, com o surto destruindo seus negócios.

Gou disse a repórteres em Taipei que o retorno ao trabalho nas fábricas da Foxconn na China "excedeu as expectativas e imaginação" e que o suprimento de suas fábricas lá e no Vietnã voltou ao normal.

Gou, no entanto, alertou sobre a fraca demanda dos consumidores como resultado da epidemia de coronavírus - agora considerada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) - e disse que o mercado dos Estados Unidos é uma preocupação especial.

“Nos EUA, estamos preocupados com o mercado. Se a produção fosse retomada rapidamente, mas os consumidores parassem de gastar... isso seria fundamental para a recuperação econômica”, afirmou.

A Apple, principal cliente da Foxconn, rescindiu suas diretrizes de vendas no trimestre de março, citando um aumento mais lento da produção na China após restrições de viagens e uma pausa prolongada no Ano Novo Lunar.

Gou disse que tem "preocupações" com a cadeia de suprimentos de eletrônicos no Japão e na Coréia do Sul, que estão enfrentando seus próprios surtos graves do vírus, e citou o aumento dos preços em componentes como memória DRAM e problemas de suprimento com os painéis de exibição.

A Foxconn, formalmente chamada Hon Hai Precision Industry, alertou na semana passada que a receita cairia 15% no primeiro trimestre, mas disse que se recuperará depois que a produção voltar ao normal na China, afetada por vírus. Suas ações caíram quase 18% este ano.