A taiwanesa Foxconn, principal fabricante contratada pela Apple para produzir iPhones, aumentou sua oferta para a compra da fabricante japonesa Sharp. Segundo o jornal norte-americano The Wall Street Journal, a nova oferta foi de 659 bilhões de ienes (equivalente a US$ 5,44 bilhões) – a primeira proposta foi de 625 bilhões de ienes (cerca de US$ 5,16 bilhões).

Há dois motivos para o interesse da Foxconn na Sharp: a companhia japonesa domina a tecnologia para telas de smartphones, e sua marca poderia ajudar a Foxconn a lançar seus próprios produtos no mercado.

No entanto, o negócio pode não ser fechado, devido às restrições do Japão sobre a aquisição da empresa por um grupo estrangeiro.

Para reduzir a resistência, a Foxconn já prometeu manter a diretoria da Sharp em seus cargos e não cortar vagas na empresa. Mas a empresa tem um rival, a Innovation Network Corp of Japan (INCJ), controlada pelo governo japonês.

Segundo fontes informaram à Reuters, o INCJ fez uma oferta para injetar 300 bilhões de ienes na empresa Sharp, além de 350 bilhões de ienes para encerrar a dívida da Sharp com dois dos principais bancos japoneses, o Mitsuo e o Mitsubishi. Segundo fontes, a Sharp, que já foi uma das principais fabricantes de eletrônicos do planeta, tem uma dívida de 600 bilhões de ienes.

Oficialmente, o fundo que controla a Sharp diz que “nenhum acordo foi fechado”. Caso a proposta do INCJ seja aceita pela direção da Sharp, a intenção é de que a empresa passe por uma fusão com outra fabricante de telas do país asiático, a Japan Display – ambas as empresas fornecem telas para aparelhos como o iPhone, da Apple.

