REUTERS/Stringer A Foxconn é a principal fabricante de produtos da Apple

A Foxconn, maior fabricante terceirizada de produtos eletrônicos do mundo, disse, no último domingo, 10, que está investigando as condições de trabalho em uma fábrica na China que produz dispositivos para a Amazon. A ação foi tomada depois que um grupo de americanos criticou a situação no local. A fábrica, localizada na província de Hunan, produz os alto-falantes inteligentes Echo e o leitor eletrônico Kindle.

Uma investigação feita durante nove meses pelo Observatório de Trabalho na China, que tem sede em Nova York, identificou uma condição de horas excessivas de trabalho, salários baixos, treinamento inadequado e uso excessivo de trabalhadores temporários, o que representa uma violação da lei chinesa. As informações foram reunidas em um relatório de 94 páginas.

“Estamos realizando uma investigação completa a respeito das áreas citadas pelo relatório e, se for verdade, vamos agir imediatamente para ajustar as operações ao nosso código de conduta”, disse a Foxconn Technology em comunicado.

O Observatório de Trabalho da China disse que a investigação encontrou uma porcentagem de 40% de trabalhadores temporários na fábrica, sendo que o limite colocado pela lei chinesa é de 10%. Além disso, Elaine Lu, representante do Observatório, afirmou que eles estão recebendo menos, o que é ilegal.

Segundo o relatório, os funcionários trabalharam mais de 100 horas extras por mês durante a alta temporada, e alguns trabalharam 14 dias seguidos. A lei permite apenas 36 horas extras.

A Amazon afirmou que auditou a fábrica em março e que horas excessivas de trabalho e o uso de trabalhadores temporários eram “assuntos de preocupação”.

Esse não é o primeiro caso que a Foxconn enfrenta. Em 2010, a empresa prometeu melhorar as condições de trabalho depois de uma onda de suicídios em suas fábricas na China.