Reuters Foxconn, principal fabricante de produtos da Apple, pretende construir três novas fábricas nos EUA.

A fabricante taiwanesa de eletrônicos Foxconn anunciou nesta segunda-feira, 21, que vai construir três novas fábricas no Estado norte-americano de Wisconsin. As novas fábricas serão de empacotamento, montagem de alta precisão e linha de montagem do dispositivo final. A expectativa da companhia é que as três estejam funcionando até o final de 2018.

Essa construção faz parte de um projeto de campus que pretende abrigar, até 2020, uma fábrica de cristal líquido (LDC) avaliada em US$ 10 bilhões, como anunciado pela empresa em um evento na Casa Branca em julho. A Foxconn, conhecida por fabricar eletrônicos para a Apple, disse que pretende criar um complexo industrial de 1000 acres no sudeste de Wisconsin.

Louis Woo, assistente pessoal do presidente executivo da Foxconn, Terry Gou, disse à agências de notícias Reuters que o investimento total na construção destas três fábricas será de menos de US$ 1 bilhão. No entanto, os empregos que elas vão gerar já somam as 13 mil vagas prometidas pela companhia.

Na semana passada, a Assembléia Estadual de Wisconsin aprovou um projeto de lei que quer estabelecer um pacote de incentivo de US$ 3 bilhões para a fábrica. Agora, o projeto precisa da aprovação do comitê de finanças conjuntas — que possui membros da Assembléia e do Senado Estadual — bem como do Senado antes de passar pelo governador.

A Foxconn espera uma decisão até setembro, e se o projeto ganhar a aprovação do governo, a empresa vai iniciar imediatamente o trabalho de busca por terras, disse Woo. Ele também disse que a companhia pensa em investir em outros estados, mas que ainda não formalizou nenhum plano.