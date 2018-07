REUTERS

A taiwanesa Foxconn pretende reduzir sua oferta pela japonesa Sharp em pelo menos cerca de 100 bilhões de ienes (US$ 893 milhões), levando em consideração novos riscos e a situação da tradicional fabricante de eletrônicos nipônica, que parece pior do que o esperado. As informações foram obtidas pela Reuters com duas fontes familiarizadas com o assunto.

Em fevereiro, Foxconn e Sharp estavam muito perto de um acordo. Maior fabricante de iPhones do mundo, a taiwanesa ofereceu US$ 5,8 bilhões pelo controle de dois terços da Sharp, que emitiria cerca de US$ 4,4 bilhões em novas ações para a Foxconn. No entanto, as negociações tiveram uma pausa quando a Sharp divulgou potenciais passivos em até US$ 2,6 bilhões.

A Foxconn também exigiu mais informações sobre os negócios recentes da Sharp. Fontes familiarizadas com o tema disseram que a Sharp deve registrar uma perda operacional na casa das dezenas de bilhões de ienes para o ano fiscal com encerramento neste mês, em vez do lucro de 10 bilhões de ienes previsto anteriormente.

A Sharp recuou ante um corte maior de 200 bilhões de ienes proposto (US$ 1,8 bilhão, aproximadamente) anteriormente pela Foxconn, mas não estava em posição de se desvencilhar da companhia taiuanesa, já que está desesperada para garantir recursos, afirmaram as fontes.

Foxconn e Sharp não quiseram comentar. / REUTERS