A Foxconn Industrial Internet (FII), a subsidiária da Foxcoon responsável por fabricar equipamentos eletrônicos para grandes empesas de tecnologia como a Apple, quer levantar até US$ 4,26 bilhões durante sua oferta pública inicial (IPO). Caso as projeções se confirmem o montante será o maior IPO em quase três anos da China continental.

De acordo com um comunicado enviado à bolsa de Xangai, a empresa vai oferecer 1,97 bilhões de ações ao mercado. Com a oferta, a empresa deve ampliar 10% de seu capital e assim, passaria a valer US$ 43 bilhões, chegando próximo ao valor de mercado da empresa-mãe Foxconn que é avaliada em US$ 49 bilhões.

Como estratégia, a companhia pretende oferecer 30% das ações que circularão na bolsa para um grupo de investidores estratégicos, uma manobra comum em mercados asiáticos como Hong Kong. Caso consiga, o valor do IPO representará 17 vezes o lucro histórico da companhia.

O dinheiro seria investido em outras atividades da empresa cuja principal fonte de renda hoje é produzir equipamentos de tecnologia para empresas como Amazon, Apple, AAPL, Cisco, Dell, Huawei e Lenovo.

O IPO da FII é o quarto maior do continente nos últimos 10 anos, superado apenas pela China State Construction Engineering que arrecadou US $ 7,3 bilhões em 2009; A China Railway que vendeu ações no valor de US $ 5,7 bilhões em 2008; e a Guotai Junan Securities que levantou US $ 4,8 bilhões em 2015.