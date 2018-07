REUTERS

A novela entre Sharp e Foxconn continua: agora, a novidade é que as dívidas potenciais da Sharp, não reveladas a seus investidores, são de cerca de US$ 2,6 bilhões. O valor, revelado à fabricante de smartphones Foxconn na última quarta-feira, 24, fez a companhia taiwanesa colocar em pausa a negociação para adquirir a tradicional empresa de eletrônicos japonesa por cerca de US$ 5,8 bilhões. A informação sobre os passivos da Sharp foi divulgada nesta segunda-feira, 29, por uma fonte ligada ao assunto.

A informação sobre os passivos da Sharp foi divulgada nesta segunda-feira, 29, por uma fonte ligada ao assunto. Altos funcionários da Sharp não examinaram a lista e não tinham planejado compartilhar com a Foxconn, disse a fonte à Reuters neste sábado, recusando-se a ser identificada por causa da sensibilidade do assunto.

Os itens incluem eventos e até mesmo riscos improváveis e a quantidade era muito maior do que passivos contingentes que exigem divulgação, acrescentou a fonte sem dar mais detalhes.

Procurada, a Sharp não quis comentar.

Novela. A Foxconn concordou com a Sharp na sexta-feira em estender um prazo para as negociações de aquisição por uma ou duas semanas para além termo previsto de segunda-feira.

Em um comunicado na segunda-feira, a Sharp disse que não tinha prazo definido para fechar acordo. Acrescentou ainda que quer resolver a situação “o mais rapidamente possível”.

Se Sharp e Foxconn chegarem a acordo, essa será a maior compra de uma empresa japonesa de tecnologia por uma empresa estrangeira.

