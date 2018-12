Reuters Foxconn, principal fabricante de produtos da Apple, busca saídas para reduzir impacto de guerra comercial entre EUA e China, onde tem suas maiores plantas

A Apple começará a utilizar uma linha de produção da Foxconn na Índia para montar iPhones localmente. Segundo fontes familiarizadas com o assunto, será a primeira vez que a companhia de Taiwan fabricará o iPhone no País. A planta será localizada na cidade de Sriperumbudur, no sul da Índia, e vai cuidar da produção de dispositivos da família X, como os iPhones XR, XS e XS Max, anunciados em setembro de 2018.

Segundo fontes governamentais, a Foxconn vai investir US$ 356 milhões no local – os recursos serão utilizados para a expansão da fábrica e poderão gerar até 25 mil empregos, disse à Reuters o ministro das indústrias de Tamil Nadu, província onde se localiza Sriperumbudur, MC Sampath. De acordo com outra fonte próxima ao assunto, a Apple adotou a estratégia de montar iPhones na Índia para reduzir os impactos de uma guerra comercial entre os EUA e a China, onde são fabricados hoje os principais aparelhos da empresa de Tim Cook.

Hoje, a Apple monta apenas os modelos mais baratos SE e 6S na Índia, por meio da unidade local da Wistron, em Bengaluru. Suas vendas na Índia também se concentram em celulares de baixo custo – mais da metade de seu volume de vendas é impulsionado por modelos mais antigos que o iPhone 8, lançado em 2017, de acordo com a consultoria Counterpoint.

Os detalhes do acordo entre as empresas ainda não estão claros e podem mudar.