Segundo agência do país, as práticas do Google causaram sérios e imediatos danos ao setor de imprensa

A autoridade de defesa da concorrência na França decidiu nesta quinta-feira, 9, que o Google precisa pagar a companhias editoriais e agências de notícias francesas pela reutilização de seus conteúdos.

A companhia norte-americana afirmou que vai cumprir a determinação, que foi tomada depois de reclamação encaminhada por grupos de mídia da França.

“As práticas do Google causaram sérios e imediatos danos ao setor de imprensa em um momento em que a situação econômica das editoras e agências de notícias é frágil”, disse a Autoridade da Concorrência da França, em comunicado.

No ano passado, o Google afirmou que iria parar de mostrar pequenas chamadas de informações retiradas de editoras europeias em resultados de buscas exibidos a usuários franceses, para cumprir a legislação de direito autoral europeia.

“Desde que a lei de direito autoral europeia entrou em vigor na França no ano passado, estamos engajados com as publicações para aumentar o apoio e investimento em notícias”, disse Richard Gingras, vice presidente de Notícias do Google, em comunicado.