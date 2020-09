Huawei/Divulgação O lançamento do produto está previsto para o mês que vem na Europa por € 199

A Huawei anunciou nesta quinta feira, 10, seu novo fone de ouvido sem fio. Sucessor do FreeBuds 3, o FreeBuds Pro tem cancelamento de ruído inteligente e se assemelha muito ao AirPods Pro da Apple, o modelo de fone menor com uma borrachinha que fixa melhor o dispositivo no ouvido. O lançamento do produto está previsto para o mês que vem na Europa por € 199.

Nos novos fones de conexão Bluetooth sem fio da fabricante chinesa, a promessa é de entregar um aparelho estéreo com cancelamento inteligente de ruídos, que pode ser ajustado conforme o ambiente em três níveis: General (geral, em inglês), Cozy (confortável) e Ultimate (definitivo). Também como na última versão da família, alguns comandos podem ser dados diretamente no fone de ouvido, como pausar áudios e ajustar volumes.

Para controlar, porém, com mais precisão, é necessário ter o aplicativo AI Life instalado no celular. Gratuito, o app está disponível apenas para celulares com sistema operacional Android — usuários de iOS, da Apple, precisam regular o recurso no próprio fone de ouvido.

Nas cores preta, branca e prateada — novidade em relação à geração anterior — o dispositivo pode oferecer 7 horas de uso sem recarga e 30 horas de uso com uma recarga no estojo. Ao utilizar o recurso de cancelamento de ruídos, a vida útil sem recarga diminui para até 3,5 horas em ligações e 4,5 horas de reprodução de música.

Com previsão de chegada na Europa já no mês de outubro, os fones ainda não tem data para desembarcar no Brasil, nem preço previsto por aqui.