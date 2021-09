Stephen Lam/Reuters Funcionário do Facebook vai depor no Senado dos EUA

Dois senadores americanos disseram nesta quarta-feira, 19, que o funcionário do Facebook que denunciou supostas negligências da empresa na moderação de conteúdo será ouvido em audiência com os congressistas na semana que vem sobre os “efeitos tóxicos” da rede social sobre jovens usuários.

“O testemunho deste denunciante será fundamental para entendermos o que o Facebook sabia sobre os efeitos tóxicos de suas plataformas em relação aos jovens usuários, quando eles souberam disso e o que fizeram”, afirmou o senador democrata Richard Blumenthal, chefe do subcomitê do painel de comércio do Senado em um comunicado que anunciou a audiência para 5 de outubro.

"O Facebook tem muitos pontos a levar em consideração, que vão de desconsiderar os impactos negativos de suas plataformas na saúde mental dos adolescentes até sua incapacidade de moderar conteúdos prejudiciais”, disse a senadora Marsha Blackburn, principal representante republicana no subcomitê.

O Facebook não comentou o assunto.

O anúncio veio um dia após o Instagram, serviço de propriedade do Facebook, ter pausado um novo aplicativo que está criando para crianças, em meio às crescentes críticas de legisladores dos Estados Unidos.

O comunicado dos senadores não deu mais detalhes sobre a identidade do funcionário.