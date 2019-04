A Lenovo apresentou na feira um relógio-alarme inteligente, que funciona com o Google Assistant. Apesar de ter sido criado para ajudar o usuário a levantar da cama no horário certo, o dispositivo também realiza outras funções, como tocar músicas.

Os comandos de voz também são úteis na cozinha. A Gourmia lançou uma panela versátil que funciona com o Google Assistant – você pode dar instruções para cozimento, por exemplo. O aparelho também é integrado à Alexa e a um aplicativo que controla a panela. Ela está disponível por US$ 150.

A empresa Simplehuman anunciou na CES um espelho inteligente, que é integrado ao Google Assistant. O espelho consegue acender luzes e tocar músicas – é possível ouvir faixas de qualquer serviço de streaming, a partir de dispositivos conectados ao aparelho, por Bluetooth e Wi-Fi. O aparelho será lançado ainda este ano, com preço a partir de US$ 350.

A empresas de produtos eletrônicos Anker estão investindo no uso de comando de voz em dispositivos para carros. O motorista pode controlar o Roav Bolt pela voz, enquanto mantém a atenção no trânsito. O dispositivo que até então tinha somente o suporte da Alexa, agora funciona também com Google Assistant. Com esse pequeno aparelho é possível tocar músicas, pedir sugestões de caminhos, fazer ligações e responder mensagens.