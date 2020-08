Reuters O Pinterest é uma plataforma em que usuários procuram e compartilham imagens de seus interesses

As mensagens usavam palavras como desapontado, desanimado, irritado, chateado, envergonhado, frustrado, enfurecido, desiludido, profundamente triste e perturbado. Na sexta-feira, 15, 236 funcionários do Pinterest, uma empresa conhecida por seus painéis virtuais, expressaram solidariedade em um aplicativo de bate-papo interno com três ex-colegas de trabalho que acusaram a empresa de discriminação e retaliação racial e sexual.

Muitos funcionários também compartilharam e assinaram uma petição online solicitando que Ben Silbermann, cofundador e CEO do Pinterest, mudasse as políticas da empresa.

Em seguida, eles se desconectaram, em uma espécie de greve virtual.

A série de ações foi a mais recente em um movimento crescente de processos de funcionários por discriminação, acusações de assédio e greves por injustiças em toda a indústria da tecnologia e a partir dos investidores que a financiam.

As acusações ao Pinterest se destacam porque incluem alguns dos executivos mais importantes da empresa de US$ 21 bilhões. Em uma ação judicial esta semana, Françoise Brougher, ex-chefe de operações do Pinterest, acusou a empresa de discriminação sexual, retaliação e demissão sem justa causa. Quando ela reclamou a respeito de um comentário machista de um colega, foi demitida, alega o processo.

Uma porta-voz do Pinterest disse em resposta à greve virtual que a empresa respeitou e ouviu os funcionários e garantiria um diálogo aberto com eles.

O exame minucioso do tratamento que o Pinterest dá a seus funcionários começou em junho, quando duas ex-funcionárias, Ifeoma Ozoma e Aerica Shimizu Banks, falaram no Twitter sobre suas experiências na empresa, descrevendo comentários racistas e machistas, desigualdades de pagamento e retaliação. Elas deixaram a empresa em maio e se manifestaram depois que o Pinterest expressou solidariedade com o movimento Black Lives Matter.

“Como uma mulher negra, ver a declaração no meio da noite do @Pinterest, 'Funcionários negros importam', deixou-me confusa depois de lutar por mais de um ano para ser paga e nivelada com justiça”, twittou Ifeoma. Uma petição solicitando ao Pinterest que pague salários justos a seus funcionários negros atingiu 25.000 assinaturas.

Em resposta, o Pinterest contratou um consultor para revisar a cultura, políticas e práticas da empresa.

Ao contrário de alguns de seus pares no Vale do Silício, o Pinterest, que atende a um público majoritariamente feminino, não é conhecido por ter uma atmosfera que lembra os comportamentos machistas em geral associados a fraternidades universitárias, a chamada cultura “bro”. Mas ser conhecido por sua atmosfera “agradável” não tornou o Pinterest imune às questões de disparidades salariais e outras formas de discriminação que atormentam a indústria da tecnologia.

A petição pede ao Pinterest que forneça total transparência quanto aos níveis de promoção, retenção e pagamento. Também solicitou ao Pinterest que garantisse que os dois níveis de gestão subordinados ao CEO fossem compostos por 25% de mulheres e 8% de minorias sub-representadas. /TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA