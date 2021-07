Francois Lenoir/Reuters Ainda não há uma data para oficializar a divisão da fortuna do ex-casal estimada em US$ 146 bilhões

O divórcio dos criadores da Fundação Bill e Melinda Gates colocou o futuro da instituição filantrópica em risco e as suas equipes de trabalho já começam a se preocupar com os próximos passos. Foi o que divulgou o jornal Financial Times neste domingo, 11, afirmando que os funcionários estão "enlouquecendo" com o futuro da Fundação.

Segundo o Financial Times, um ex-funcionário de alto escalão da instituição afirmou que a preocupação com o futuro da filantropia está presente e que há o temor em relação à sua imagem, com os escândalos divulgados após a separação de Melinda e Bill Gates. Desde o início de maio desde ano, quando o divórcio veio a público, a Fundação Bill e Melinda Gates tem estado no centro das atenções, por ser um projeto essencialmente do ex-casal.

"Acho que as pessoas estão enlouquecendo um pouco", disse a fonte, que pediu para não ser identificada. “As pessoas estão realmente preocupadas que a credibilidade e a posição da fundação estejam em risco agora, especialmente em áreas como o empoderamento de gênero”.

Mesmo depois de afirmar que o divórcio não teria consequências para a Fundação, a instituição viu mudanças significativas aconteceram no conselho. O investidor Warren Buffett — único diretor além de Bill e Melinda — decidiu se afastar da instituição e deixar o conselho. Na última semana, os criadores anunciaram que, em um período de dois anos, caso não seja possível trabalhar em harmonia, Melinda vai se afastar e deixar a filantropia.

Ainda, em maio, o presidente da Fundação, Mark Suzman, confirmou que estava buscando outros investidores para fazer parte da diretoria da instituição. Com isso, a mudança na Fundação parece iminente, mesmo com a promessa de que nada mudaria.

O processo de divórcio de Melinda e Bill Gates ainda corre na corte americana e ainda não há uma data para oficializar a divisão da fortuna estimada em US$ 146 bilhões.