AP

No início do ano passado, uma notícia jogou um balde de água fria no otimismo em torno da moeda virtual Bitcoin: a operadora Mt.Gox quebrou, após denunciar o desaparecimento de cerca de 850 mil unidades da moeda virtual, um volume que naquele momento equivalia a cerca de 48 bilhões de ienes (US$ 387 milhões).

Um ano e meio depois, as autoridades do Japão que investigam o caso suspeitam que Mark Karpeles, fundador da Mt.Gox, se apropriou indevidamente de cerca de 1,1 bilhão de ienes (US$ 8,9 milhões) de seus clientes.

Ele foi detido no sábado, 2 de agosto, sob suspeita de ter manipulado o sistema informático da empresa em 2013 para inflar suas contas e criar artificialmente um milhão de dólares.

A Polícia japonesa pretende manter Karpeles em prisão preventiva por pelo menos 20 dias, conforme estabelece a lei japonesa, para que a promotoria apresente acusações e ele seja interrogado mais vezes.

Por enquanto Karpeles negou ter cometido algum crime, segundo fontes da investigação.

Os agentes suspeitam que Karpeles desviou fundos no valor de 1,1 bilhão de ienes para outras companhias de sua propriedade.

Estas manobras poderiam estar relacionadas com a quebra milionária da Mt.Gox, que chegou a ser a maior casa de câmbio de bitcoins do mundo, em 2014.

/ EFE