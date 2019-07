Nexon Tela do jogo Dungeon Fighter Online, o principal sucesso da Nexon

Jungju Kim, fundador da empresa sul-coreana de games Nexon, conhecida pelo game online Dungeon Fighter, desistiu dos planos de vender uma participação majoritária em sua controladora NXC, disseram duas fontes com conhecimento direto do assunto nesta segunda-feira. A desistência prejudica aquele que seria o maior negócio da história do setor de games, em valores que poderiam chegar a US$ 16 bilhões.

Kim queria vender a participação de 98,6% que ele e sua esposa possuem na NXC, que por sua vez possui 48% da Nexon, listada na bolsa de Tóquio. Desde janeiro, quando foi anunciado o plano de venda da empresa, havia desafios financeiros pela complexidade do relacionamento da Nexon com sua maior cliente, a chinesa Tencent e pelos sentimentos protecionistas sul-coreanos. "Não estou escolhendo um comprador preferido em função das condições do mercado e de outros", disse o bilionário em e-mail enviado a possíveis compradores por meio do assessor Morgan Stanley, informou o jornal sul-coreano Joongang Ilbo.

O jornal informou que gigantes da tecnologia como a Tencent não aderiram ao leilão, o que contribuiu para o colapso do acordo. A participação da Tencent foi vista como fundamental para qualquer acordo, já que ela possui a licença exclusiva da China para o Dungeon Fighter (DNF), o jogo de maior sucesso da Nexon.