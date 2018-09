STR/AFP Jack Ma, fundador do Alibaba, vai se dedicar à educação e à filantropia

Jack Ma, fundador e presidente do conselho da gigante chinesa do comércio eletrônico Alibaba, anunciou nesta segunda-feira, 10 que, dentro de um ano, deixará a presidência do conselho da companhia. Em seu lugar, assumirá Daniel Zhang, atual presidente executivo do Alibaba, que substituiu Ma em 2015. "Nenhuma companhia pode confiar unicamente em seus fundadores", afirmou o empresário, que diz querer permitir que pessoas "mais jovens e com mais talento" assumam a liderança da empresa.

"Ninguém pode assumir as responsabilidades de presidente do conselho e presidente executivo para sempre", escreveu o criador de uma das companhias chinesas mais bem-sucedidas do mundo, em uma carta. O chinês já havia anunciado na sexta-feira, 7, que se afastaria da empresa para se dedicar ao desenvolvimento da educação, de maneira filantrópica, segundo o jornal The New York Times.

Em entrevista ao jornal norte-americano, Ma declarou que seu afastamento da Alibaba não era o final, mas sim "o princípio de uma era", e iria se dedicar mais tempo e sua fortuna à educação. O bilionário era professor de inglês antes de fundar em 1999 a companhia, que transformou a maneira de comprar dos chineses, agora avaliada em US$ 420 bilhões.

A Alibaba transformou Ma no homem mais rico da China, com fortuna estimada em US$ 40 bilhões, e também em um dos chineses mais venerados do país - muitos penduram em seus lares retratos do empresário.

O empresário, que permanecerá no conselho de administração da Alibaba até 2020, completa 54 anos nesta segunda-feira, 10, que também é o Dia do Professor na China. A aposentadoria de Jack Ma é uma decisão bastante incomum no país e completa um processo de transição para outros diretores da empresa, que começou ao ceder o posto de presidente executivo em 2013.