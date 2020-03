O fundador do Alibaba Group, Jack Ma anunciou no último domingo, 22, por meio de sua conta do Twitter, que vai doar artigos de emergência para países da América Latina, incluindo o Brasil, para combater o novo coronavírus.

Na rede social, Jack Ma diz que serão 2 milhões de máscaras, 400 mil kits para testar pacientes com suspeita de COVID-19 e 104 ventiladores pulmonares, utilizados na respiração mecânica de pacientes acometidos com insuficiência respiratória.

One world, one fight! We will donate emergency supplies - 2 million masks, 400K test kits, 104 ventilators - to 24 Latin American countries including Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Ecuador, Dominican Republic and Peru. We will ship long-distance, and we will hurry! WE ARE ONE!