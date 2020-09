Lucas Jackson/Reuters Kevin Systrom deixou o Facebook em 2018

O TikTok está procurando nomes para substituir Kevin Mayer, que deixou seu cargo de presidente executivo do aplicativo no mês passado, e Kevin Systrom, fundador do Instagram, foi considerado uma opção. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Times publicada nesta quinta-feira, 17, a empresa teve conversas iniciais sobre o cargo com Systrom. As negociações, porém, ainda são preliminares e nenhuma decisão final foi tomada, disse o jornal, citando fontes familiarizadas com o assunto.

Kevin Mayer deixou o TikTok citando o atual cenário político em que a empresa está envolvida. A ByteDance, companhia chinesa dona do aplicativo, está tentando chegar em um acordo com o governo americano para impedir a decisão do presidente Donald Trump de banir as operações do TikTok nos EUA — o presidente alega que o app de vídeos ameaça a segurança nacional dos Estados Unidos. A proposta da companhia é uma parceria com a gigante de softwares Oracle.

Kevin Systrom foi presidente executivo do Instagram e deixou o Facebook em 2018. Ele não respondeu a pedidos de entrevista sobre o assunto.

De acordo com os termos do acordo para manter a TikTok nos Estados Unidos, a empresa será obrigada a ter um presidente executivo americano para mostrar sua separação da companhia chinesa ByteDance. A gerente geral da TikTok nos Estados Unidos, Vanessa Pappas, está como presidente executiva interina desde a renúncia de Mayer.