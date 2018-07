REPRODUÇÃO

Criador do serviço de download e upload de arquivos Megaupload, Kim Dotcom acaba de lançar o Baboom, plataforma de streaming de músicas. Além de permitir o serviço gratuito, o Baboom se compromete a pagar os direitos autorais diretamente aos artistas, eliminando intermediários.

A relação de Dotcom com o serviço de streaming é longa. Ele apresentou a ideia em 2011 e em 2014 mostrou uma prévia do que viria a ser o site. Abandonou tudo, porém, alegando que não era bem visto pela indústria musical graças ao Megaupload.

Por ser um mercado cada vez mais concorrido — com Spotify, Apple Music, Deezer e Rdio disputando os clientes — o Baboom aposta em uma maior clareza no pagamento de direitos autorais. Sem nenhum tipo de intermediário, o serviço paga diretamente aos artistas, sem nenhum tipo de intermediário. E o mais impressionante: 90% do lucro é direcionado aos músicos.

Além disso, existem duas versões de conta: a standard e a premium. A primeira, que é gratuita, permite ao usuário ouvir músicas de forma ilimitada, mas com anúncios e criar coleções próprias com até 100 músicas. Já a premium — que custa US$ 10 por mês — possibilita um acesso ilimitado sem anúncios, além da possibilidade de realizar o streaming em diversos aparelhos.

Já é possível acessar o site e fazer o cadastro. O número de músicas e cantores disponíveis, porém, ainda é limitado.