Kim Kyung-Hoon/File Photo/Reuters A intenção de Son é que os jovens se preparem melhor frente ao mercado de China e Estados Unidos

O presidente executivo do SoftBank, Masayoshi Son, disse nesta terça-feira,17, que o Japão deveria fazer da inteligência artificial (IA) uma matéria obrigatória nos exames de admissão das faculdades, para combater a lacuna existente nesse setor no país, em relação a EUA e China.

Os estudantes japoneses “não estudam se não forem solicitados. Vamos tornar isso obrigatório, então os estudantes japoneses vão se atualizar”, disse Son em uma conferência do governo que tem como objetivo promover a inovação.

Os comentários foram feitos quando Son apontou para a crescente lacuna no PIB e nas patentes relacionadas à IA registradas no Japão, comparadas à China e aos Estados Unidos. “O Japão perdeu o passado, mas pode estar perdendo o futuro”, disse.

Son afirmou que o Japão deve se concentrar em duas áreas - direção autônoma e medicina focada no DNA - para ajudar a combater as pressões da sociedade que envelhece rapidamente, e está vendo um aumento nos acidentes de trânsito envolvendo motoristas idosos e custos com saúde. “Até a tecnologia atual de direção autônoma é melhor do que idosos dirigindo na rua”, disse Son.

O SoftBank e seu Vision Fund, de US$100 bilhões, concentram investimentos nessas duas áreas, incluindo o Uber e a empresa de exames médicos Guardant Health. Ambas as empresas abriram capital recentemente.