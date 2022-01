Shen Ting/New York Times Signal é um aplicativo de mensagens concorrente do WhatsApp e Telegram

O Signal tem um novo presidente executivo: Brian Ancton, cofundador do WhatsApp e que agora assume a chefia do rival após mudança de cadeiras no alto escalão da empresa, segundo comunicado nesta segunda-feira, 10.

Ancton, que ficará no cargo até ser achado um substituto, substitui o fundador do Signal, Moxie Marlinspike, que deixa o posto de CEO para trazer “alguém com energia e compromisso novos”, escreveu. “Agora estou muito confortável em me substituir como CEO a partir do time que nós temos.”

Fundado em 2014, o Signal é um dos rivais do WhatsApp, com rápida adoção no mundo desde que o mensageiro de Zuckerberg reviu a própria política de privacidade, em fevereiro de 2021.

Segundo o mensageiro, o próximo presidente executivo do Signal deve ser escolhido nas próximas semanas.