Shannon Stapleton/Reuters Divórcio de Melinda e Bill Gates tem atraído holofotes para a relação do casal antes e depois da separação

Longe de chegar ao fim, a novela do divórcio de Melinda e Bill Gates continua se estendendo para as empresas que o ex-casal possuía juntos, durante os 27 anos em que foram casados. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a mudança da vez é o fundo de investimento Bill e Melinda Gates Investment, que vai abandonar o nome dos fundadores para se tornar apenas Cascade Asset Management.

A informação foi confirmada por um porta-voz do fundo para a Bloomberg, que afirmou ainda que a mudança de nome vai permitir que o trabalho filantrópico dos bilionários continue. “O novo nome visa atender às necessidades em evolução da família Gates e seu trabalho filantrópico”, disse o porta-voz na segunda-feira, 21, em um comunicado. “A mudança de nome não afetará a estratégia de investimento do grupo ou a estrutura organizacional que permite à Fundação separar seu programa de trabalho de seus investimentos.”

Com isso, a família Cascade de negócios dos Gates cresce, com o fundo de investimentos renomeado e a investidora de mesmo nome, que já teve mais de US$ 3 bilhões transferidos para Melinda em ações após o divórcio. Além disso, a Cascade Asset é a maior fonte de investimento da Fundação Bill e Melinda Gates, com aportes na casa dos US$ 50 bilhões. Até o momento, a Fundação segue com o mesmo nome, mas o conselho, formado por Bill, Melinda e Warren Buffett, deve ganhar outros membros para formar a diretoria.

O divórcio de Bill e Melinda foi anunciado em 3 de maio, em uma carta divulgada nas redes sociais do ex-casal. A ação partiu de Melinda, que protocolou o pedido de separação na corte americana no mesmo dia, a partir de um contrato firmado pelos dois após a dissolução do casamento.

Nos últimos dois meses, Gates tem sido alvo de escândalos envolvendo seu comportamento com funcionárias, com amigos — como a relação com Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais — e com amantes na Microsoft. De acordo com fontes próximas à empresária, Melinda já consultava advogados de divórcio desde 2019 e deixou o caso nas mãos da equipe de Robert Cohen, que representou Ivana Trump e Marla Maples, as duas ex-esposas de Donald Trump, em seus processos de separação.