O SoftBank injetou US$ 2,5 bilhões de seu próprio capital em novos investimentos desde outubro

O SoftBank disse nesta segunda-feira, 13, espera que o fundo Vision Fund, de 100 bilhões de dólares, registre um prejuízo de US$ 16,7 bilhões por causa da piora na performance de suas apostas no setor de tecnologia, o que vai levar o grupo japonês como um todo a contabilizar o primeiro prejuízo em 15 anos.

Um terceiro trimestre consecutivo de prejuízos do fundo apoiado pela Arábia Saudita vai levar o SoftBank Group a um prejuízo operacional anual de 1,35 trilhão de ienes (US$ 12,5 bi), afirmou a companhia nesta segunda-feira.

A performance negativa do fundo, atribuída pelo Softbank à “deterioração do ambiente de mercado” em meio à pandemia de coronavírus, é um golpe para o presidente-executivo do SoftBank, Masayoshi Son, que tentava recuperar sua reputação junto aos investidores.

As finanças do SoftBank estão sendo pressionadas pela aposta desastrosa na empresa de aluguel de escritórios WeWork e aportes em startups que estão sendo impactadas pela pandemia.

A pandemia derrubou previsões de Son, que há dois meses havia dito que a “maré está virando” e apontou para uma recuperação da WeWork, forçando o grupo a realizar uma venda de ativos importantes para levantar recursos.

O Softbank afirmou que vai registrar prejuízo de US$ 7,4 bilhões em investimentos fora do fundo, incluindo na WeWork e na operadora de satélites OneWeb, que no mês passado pediu recuperação judicial. O prejuízo líquido é previsto em US$ 6,9 bilhões. As ações do Softbank acumulam queda de 11,7% neste ano e fecharam o dia em queda de 3,4%.