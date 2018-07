AP/Alex Brandon Mark Zuckerberg, o presidente executivo do Facebook, durante encontros no Congresso dos EUA em abril

Diversos fundos focados em responsabilidade social que tinham ações no Facebook estão vendendo ou repensando suas participações na rede social. Eles estão insatisfeitos com as medidas adotadas para fortalecer a proteção de dados pessoais, especialmente após o escândalo do uso indevido de dados pessoais de 87 milhões de usuários pela consultoria Cambridge Analytica.

O recuo em relação à maior rede social é uma das respostas mais duras dos investidores à forma como o Facebook lida com o uso de dados pessoais, desde o início do escândalo, em março deste ano.

Após a revelação do caso, a empresa perdeu quase mais de US$ 90 bilhões em valor de mercado. Hoje, as ações já se recuperaram, especialmente depois que Mark Zuckerberg passou cerca de dez horas depondo no Congresso dos EUA. Na ocasião, ao se esquivar de perguntas, Zuckerberg gerou dúvidas sobre seu comprometimento em resolver completamente o assunto.

“Os problemas do Facebook são baseados na falta de atenção suficiente à privacidade do consumidor e à segurança de dados, agravada pela governança inadequada”, escreveu Adam Kanzer, vice-presidente do Domini Funds, em uma carta de 8 de maio. No mês passado, outro fundo conhecido, o Calvert Research and Management, também vendeu suas ações da empresa.

A debandada de dois fundos bastante conhecidos se somou a preocupações anteriores levantadas por fundos de responsabilidade social, que consideram a postura ética das empresas quando compram ações.

Uma porta-voz do Facebook se recusou a comentar. Hoje, esses fundos representam apenas uma pequena fração das ações do Facebook. No entanto, há um temor no mercado de os próximos passos da rede social também possam influenciar grandes investidores, incluindo BlackRock e Vanguard Group, que têm prestado mais atenção a questões sociais nos últimos anos.