Google O pacote do Google inclui ferramentas como Gmail, Drive, Docs e Meet

O Google anunciou nesta terça-feira, 6, que o seu pacote de serviços corporativos G Suite, lançado em 2016, passará a se chamar Workspace. Junto com a mudança de nome, a plataforma ganha um novo visual e também uma série de recursos, como a capacidade de ter uma conversa de vídeo em uma pequena janela no canto da tela ao editar um documento no Docs.

O pacote do Google inclui ferramentas como Gmail, Drive, Docs e Meet, que, agora, passarão a ter mais integração. Segundo a empresa, com a atualização será possível criar e colaborar em um documento com convidados que estejam numa sala de conversa. Além disso, quando um arquivo for linkado, os usuários já poderão ver uma prévia do documento, sem ter de abrir uma aba nova.

O vice-presidente de Google Workspace, Javier Soltero, disse em publicação no blog da Google que o novo nome reflete que o “trabalho não está mais acontecendo em um espaço físico chamado escritório”.

Os novos recursos vão ser disponibilizados nos próximos meses para os usuários do serviço. O Google disse que tem 2,6 bilhões de contas, incluindo pagas e gratuitas, ativas por mês no conjunto de aplicativos.