Nick Denton, criador do grupo de mídia Gawker

O Gawker.com, principal site do grupo Gawker Midia, que controla portais como Gizmodo e Kotaku, vai deixar de existir na próxima semana. Focado em notícias de celebridades e comportamento, o portal não faz parte dos planos do grupo Univision, que anunciou a aquisição do Gawker anteontem por US$ 135 milhões.

A compra acontece um mês depois que o conglomerado fundado pelo jornalista Nick Denton pediu falência, após ser condenado por uma corte na Flórida a indenizar o lutador Hulk Hogan em US$ 140 milhões. "Nem eu, nem o Gawker.com faremos parte da nova fase da empresa", disse Denton em uma nota de despedida aos colegas.

Em uma postagem em seu site oficial, o Gawker – que contem endereços como o portal feminino Jezebel – disse que os planos para a nova fase da empresa ainda não foram finalizados.

Disputa. Em março, um júri de seis pessoas na Flórida decidiu que o Gawker deveria pagar a Hogan US$ 60 milhões por danos pessoais, US$ 55 milhões por danos financeiros e US$ 25 milhões em punições a Denton, depois que o grupo publicou um vídeo editado de 1 minuto e 41 segundos do lutador fazendo sexo com a mulher de seu então melhor amigo, o radialista Bubba the Love Sponge Clem.