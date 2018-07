Vincent Kessler/Reuters A General Eletric já foi a maior empresa do mundo, em valor de mercado

A General Electric apresentou ofertas nesta terça-feira, 6, para comprar duas das maiores fabricantes do mundo de máquinas para impressão em 3D com base em metal – a sueca Arcam e a alemã SLM Solutions. Segundo informou a empresa, a aquisição das duas companhias deve custar a seus cofres um de US$ 1,4 bilhão, que deverão impulsionar sua posição na tecnologia.

A impressão em 3D tem sido usada para construir protótipos há décadas, mas tem se tornado mais difundida para a produção industrial em massa nos últimos anos, com usos que incluem a produção de coroas dentárias, implantes médicos e peças leves de aeronaves.

A GE afirmou esperar que seu novo negócio de impressão em 3D cresça para US$ 1 bilhão até 2020, com retornos atrativos.

A GE informou que vai oferecer 38 euros por ação, ou um total de 683 milhões de euros, pela SLM Solutions, que produz máquinas a laser para impressão 3D para empresas automotivas, de saúde, energia e aeroespaciais.

Ela já havia concordado em comprar 31,5% das ações dos principais acionistas, disse a GE.

A GE também ofereceu 285 coroas por ação, ou um total de 5,86 bilhões de coroas (US$ 685 milhões), pela Arcam, que inventou a máquina de fundição de viga por elétron para impressoras de 3D, vendendo principalmente para as indústrias aeroespacial e de saúde.