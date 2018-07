AP

A montadora General Motors e o aplicativo de carona paga Lyft anunciaram ontem uma parceria que inclui um investimento de US$ 500 milhões da montadora na startup. As empresas vão desenvolver, em conjunto, carros sem motorista que vão integrar a frota de veículos disponíveis por meio do app nos Estados Unidos.

Leia também:

Lyft faz aliança com empresas de transporte para frear crescimento do Uber

Uber pode desenvolver carros sem motorista

O investimento, que é um dos maiores já feitos pela montadora em uma outra empresa, será parte de uma rodada de financiamento no valor de US$ 1 bilhão que a rival do Uber vai receber nos Estados Unidos.

As duas empresas afirmam que a parceria resultou da visão comum de que veículos autônomos vão chegar primeiro aos consumidores como parte de um serviço de compartilhamento de viagens. Eles só serão comprados pelas pessoas em um segundo momento, depois que elas experimentarem e se acostumarem à nova tecnologia.

“Nós acreditamos que o nosso negócio e a mobilidade pessoal vão mudar mais nos próximos cinco anos do que nos últimos 50 anos”, disse o presidente da GM, Dan Ammann. “Nós realmente temos uma visão comum do futuro com a Lyft.”

Ammann vai se juntar ao conselho de administração da Lyft como parte do acordo entre as duas empresas. Segundo o presidente da Lyft, John Zimmer, a “cultura e visão” das duas companhias são parecidas, apesar de se tratarem de empresas de tamanhos e que atuam em segmentos distintos.

A Lift afirma que os outros investidores que participam da rodada de investimentos incluem a Kingdom Holding Company, empresa do príncipe saudita e investidor Alwaleed bin Talal, que já investiu US$ 100 milhões; a Janus Capital Management; a varejista online Rakuten; o serviço de transporte Didi Kuaidi; e o gigante chinês de comércio eletrônico Alibaba.

O acordo entre GM e Lyft acontece no momento em que montadoras e startups do Vale do Silício exploram novas alianças e tecnologias que podem redesenhar a indústria de automóveis em todo o mundo. “A única forma de entender as implicações e viabilidade desses novos negócios, como Lyft e Uber, é investindo neles”, diz o analista da indústria automotiva da consultoria Susquehanna Financial Group, Matthew Stover.

De acordo com o Lyft, a rodada de investimentos aumentou o valor de mercado da startup, que ainda não abriu capital, para US$ 5,5 bilhões. A empresa é a principal concorrente do aplicativo de carona paga Uber nos Estados Unidos.

/REUTERS