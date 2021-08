David W Cemy/Reuters Avast é a empresa de antivírus com mais usuários no mundo

Gigante mundial da segurança digital, a companhia americana NortonLifeLock anunciou na quarta-feira 11 a compra da rival listada londrina Avast por US$ 8,6 bilhões em uma transação em dinheiro e ações. Com o negócio, será criada uma líder global em software de segurança para consumidores.

As empresas, que anunciaram as negociações para fusão no mês passado, afirmaram que o grupo combinado vai unir forças complementares e criar uma companhia com mais de 500 milhões de clientes, somando quase 5 mil funcionários — mas esse número deve ser reduzido para cerca de 4 mil nos dois anos seguintes à conclusão da transação.

O presidente-executivo da NortonLifeLock, Vincent Pilette, afirmou que sua empresa é forte em proteção contra roubo de identidade, enquanto a Avast é forte em privacidade. "As duas empresas têm a visão de uma plataforma comum, em que francamente nós apenas abordamos a superfície", disse o executivo.

As ações da Avast dispararam mais de 4% em Londres depois do anúncio do acordo. Às 12h35 (horário de Brasília), os papéis exibiam alta de 3,4%.

Fundada e sediada em Praga, na República Checa, a Avast é pioneira no modelo de negócios "freemium", em que recursos básicos são gratuitos e o usuário tem a opção de assinar ferramentas mais sofisticadas. A empresa tinha 435 milhões de usuários ativos no final de 2020, dos quais 16,5 milhões eram pagantes.

A NortonLifeLock, anteriormente conhecida como Symantec, foi renomeada depois que vendeu sua divisão voltada a empresas para a Broadcom em 2019, deixando a empresa focada em usuários finais. A companhia vende uma base maior de negócios "premium", vendendo software antivírus e contra spyware, malware e outras ameaças online.

Pilette disse que as modalidades freemium e premium podem coexistir com sucesso, com a primeira tendo o papel de educar os clientes sobre o valor da segurança e criando demanda por produtos mais avançados.