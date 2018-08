Shu Zhang/Reuters Ant Financial Services Group é a maior plataforma de pagamentos onlines da China

Leia mais Empresa de pagamentos online da Alibaba pode valer até US$ 150 bi antes de IPO

A Ant Financial Service Group, empresa chinesa do grupo Alibaba e operadora da maior plataforma de pagamentos online da China, anunciou que arrecadou cerca de US$ 14 bilhões em uma nova rodada de investimentos. O valor é considerado a maior arrecadação global proveniente de fundos para uma empresa privada.

Em um comunicado, Ant disse que a verba será paga tanto em dólar americano quanto em parcelas de yuan. A parte em dinheiro chinês será paga principalmente por acionistas existentes, disse Ant. Entre eles estava a empresa de private equity, Boyu Capital que também investiu em dólar.

O Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá informou em comunicado que pagará cerca de US $ 600 milhões na unidade da Ant Financial, a Ant International Co.

O fundo soberano de Singapura listado na Ant (SWF) GIC Pte Ltd e o investidor estatal Temasek Holdings, bem como a empresa de participações privadas norte-americana Warburg Pincus LLC estão entre os investidores. Empresas de capital de risco da Malásia, a Khazanah Nasional Bhd e as empresas norte-americanas de private equity Silver Lake e General Atlantic fecham a lista de investidores internacionais.

A Ant não divulgou detalhes de sua avaliação após a rodada de financiamento. A Reuters informou anteriormente que a empresa deve ser avaliada em cerca de US $ 150 bilhões, tornando-se uma das companhia de serviços financeiros mais valiosas do mundo.

Estratégia. A Ant está se preparando para que 65% da sua receita decorra de tecnologia financeira voltada para os negócios, incluindo assistência a bancos e outras instituições, bem como serviços de prevenção de fraudes.

A aposta em atender as demandas de outras empresas surgiu depois que a Ant deixou de focar em estratégias de financiamento para o consumidor na China. Apesar disso, a empresa ainda quer alcançar 2 bilhões de consumidores em todo o mundo com sua rede de pagamentos nos próximos anos, apoiados por investimentos e parcerias estratégicas com empresas de pagamento do Sudeste Asiático, bem como parcerias na Coréia do Sul, Japão e Índia.

"Agora, com a ajuda de nossos parceiros, vamos acelerar nossa estratégia", disse o presidente-executivo da Ant, Eric Jing.

Além dos pagamentos, a Ant também oferece produtos de financiamento ao consumidor, incluindo serviços de crédito, produtos de gestão de patrimônio e microempréstimos.

O Deutsche Bank, o Citigroup, a China International Capital Corp, a CITIC Securities, o JPMorgan e a Morgan Stanley atuaram como consultores financeiros da Ant.